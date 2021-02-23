Витренко: Сделаю Энергоатом и Центрэнерго прибыльными, если стану министром

Кандидат на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко обещает сделать прибыльными государственные предприятия Энергоатом и Центрэнерго.

Источник: Витренко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Витренко: "У меня есть конструктивное предложение к представителям оппозиции. Давайте вы проголосуете за меня на кандидатуру первого вицепремьера - министра, я сделаю так, чтобы Энергоатом, Центрэнерго были прибыльными, чтобы мы избавились критической зависимости от любых энергоносителей из России.

Этот вопрос государства. Давайте мы, как государство, сделаем так, чтобы государственные компании были прибыльными, мы, как государство, были сильными и не зависели он поставок энергоносителей из России"

Детали: В студии сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов заверил, что его политсила не поддержит кандидатуру Витренко.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности "Энергоатома". По его словам госкомпания получает миллиард гривень убытка каждый месяц.

В феврале 2021 в "Центрэнерго" заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ.

Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.