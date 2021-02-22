Курс валют на 22 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,94 - 27,96 гривни;

Евро - 33,80 - 33,82 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,49 гривни, продают по 33,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 27,96 гривни, евро - 33,63 - 33,74 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 22 февраля на уровне 27,85 гривни.

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,85 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.

Экономическая правда