Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 22 лютого на рівні 27,85 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,78 грн (на 19 лютого – 33,65 гривні).

Нагадуємо:

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,86 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,85 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,90 гривні.

Економічна правда