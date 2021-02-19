Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,85 - 27,87 гривні;

Євро – 33,76 - 33,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 - 27,97 гривні. Євро купують по 33,45 гривні, продають по 33,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,94 гривні, євро - 33,66 - 33,75 гривні.

Нагадаємо:

19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,86 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,85 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановившийого на 18 лютого на рівні 27,90 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,86 гривні.

Економічна правда