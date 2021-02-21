Минсоц перечислило 322 миллиона в качестве компенсации за электроэнергию

Министерство социальной политики перечислило 322 миллиона в качестве компенсации, за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысяч граждан.

Об этом говорится на Facebook странице премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса", - отметил он.

Напоминаем:

На заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для граждан с электроотоплением.

27 января Правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп / кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн / кВт.ч.