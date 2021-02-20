Все разделы
Укр / Рус

Bitcoin подорожал до 57 тысяч долларов

Суббота, 20 февраля 2021, 18:30
 

20 лютого ціна криптовалюти Bitcoin знову побила рекорд, досягнувши 57,383 тисяч доларів.

Про це відомо з CoinDesk.

Станом на 18:26 вартість криптовалюти досягає 56,335 доларів за одиницю.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів.

Читайте також: Вийти з крипти з "плюсом". Що заробила ЕП, витративши 17 000 гривень на віртуальну валюту у 2018 році

Квартиру за токени: Україна за крок від легалізації криптовалют і віртуальних активів

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!