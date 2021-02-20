Bitcoin подорожал до 57 тысяч долларов

Николаевский предприниматель производит и экспортирует органическую консервацию. С чего все началось, и как борщ, сало, чеснок в банках и другие консервированные продукты из Украины начали покорять мир. (укр)

Изменение лиц ради развлечения принесло украинским разработчикам Reface бешеную популярность во всем мире. Приложение года по версии Google, которое обогнало Tik-Tok. Один из основателей компании рассказал ЭП о результатах работы за год и планы на будущее.