Bitcoin подорожал до 57 тысяч долларов
Суббота, 20 февраля 2021, 18:30
20 лютого ціна криптовалюти Bitcoin знову побила рекорд, досягнувши 57,383 тисяч доларів.
Про це відомо з CoinDesk.
Станом на 18:26 вартість криптовалюти досягає 56,335 доларів за одиницю.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів.
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