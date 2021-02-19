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МАУ начнет с марта восстанавливать оригинальные маршруты

Пятница, 19 февраля 2021, 20:51
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с марта начинает постепенное восстановление свои сети рейсов и увеличит частоту на наиболее популярных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в начале марта 2021 года авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Праги. В конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Также будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

С марта сообщение с рядом городов восстановится до ежедневных рейсов. Это касается Амстердама, Парижа, Милана, Тбилиси, Еревана и Тель-Авива с вылетом из Киева. Касательно Тель-Авива, компания увеличит количество рейсов до 11 в неделю с мая.

Чаще будут происходить рейсы из Киева в Дубай (до 6 рейсов в неделю). С мая 2021 года МАУ также будет чаще летать между Украиной и Стамбулом (до 21 частоты в неделю).

Компания также выполнит рейсы Киев - Дели - Киев 25 февраля и 2, 13 и 18 марта. Киев - Ташкент - Киев состоятся 28 февраля и в 10, 21, 31 марта.

Напомним:

Ранее Авиакомпания "МАУ", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой поручить Кабмину "немедленно" разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.

"Международные авиалинии Украины" намерены начать восстановление оригинальной сети маршрутов с 28 марта следующего года.

Экономическая правда

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