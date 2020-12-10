"МАУ" планирует с марта восстанавливать оригинальные маршруты
"Международные авиалинии Украины" намерены начать восстановление оригинальной сети маршрутов с 28 марта следующего года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Компания осуществляет авиасообщение через хаб аэропорта "Борисполь".
По внутреннему сообщения в 2021 году будут осуществляться рейсы в Херсон, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.
Международное сообщение включает в себя 43 маршруты как из "Борисполя", так и из аэропортов других городов Украины. В частности речь идет о Нью-Йорке, Амстердам, Лондон, Париж, Женеву, Тбилиси, Стамбул, Барселону и др.
Напомним:
Ранее Авиакомпания "МАУ", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой поручить Кабмину "немедленно" разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.
В ноябре 2021 Украэрорух обеспечил около 10 000 рейсов, что на 56,7% меньше объемов соответствующего периода прошлого года.
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