"МАУ" планирует с марта восстанавливать оригинальные маршруты

"Международные авиалинии Украины" намерены начать восстановление оригинальной сети маршрутов с 28 марта следующего года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Компания осуществляет авиасообщение через хаб аэропорта "Борисполь".

По внутреннему сообщения в 2021 году будут осуществляться рейсы в Херсон, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.

Международное сообщение включает в себя 43 маршруты как из "Борисполя", так и из аэропортов других городов Украины. В частности речь идет о Нью-Йорке, Амстердам, Лондон, Париж, Женеву, Тбилиси, Стамбул, Барселону и др.

Напомним:

Ранее Авиакомпания "МАУ", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой поручить Кабмину "немедленно" разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.

В ноябре 2021 Украэрорух обеспечил около 10 000 рейсов, что на 56,7% меньше объемов соответствующего периода прошлого года.