Кабмин назначил главу Гослесагентства

Кабмин назначил Юрия Болоховца главой Государственного агентства лесных ресурсов.

Об этом говорится в распоряжении от 17 февраля 2021 № 115-р, которое опубликовали на Правительственном портале.

"Назначить Болоховца Юрия Витальевича главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

До этого времени Болоховец временно исполнял обязанности главы Гослесагентства.

Напомним:

Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности главы Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы этого ведомства на Юрия Болоховца.

Кабмин на заседании 15 июля 2020 года назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузевича.

Кабинет министров уволил главу Госагентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого 2 июля 2020 года. Его назначили на эту должность в декабре 2019 года.

Экономическая правда