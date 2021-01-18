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Кабмин уволил главу Гослесагентства

Понедельник, 18 января 2021, 12:05
 

Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности главы Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы этого ведомства на Юрия Болоховца.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: увольнение Кузевича Василия Степановича - с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон).

О временном возложении обязанностей главы Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича (заместитель главы Гослесагентства)", - написал Мокан.

Напомним:

Кабмин на заседании 15 июля 2020 года назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузевича.

Кабинет министров уволил главу Госагентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого 2 июля 2020 года. Его назначили на эту должность в декабре 2019 года.

Экономическая правда

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Кабмин лес

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