Кабмин уволил главу Гослесагентства
Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности главы Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы этого ведомства на Юрия Болоховца.
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: увольнение Кузевича Василия Степановича - с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон).
О временном возложении обязанностей главы Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича (заместитель главы Гослесагентства)", - написал Мокан.
Напомним:
Кабмин на заседании 15 июля 2020 года назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузевича.
Кабинет министров уволил главу Госагентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого 2 июля 2020 года. Его назначили на эту должность в декабре 2019 года.
Экономическая правда
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