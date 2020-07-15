Правительство назначило нового руководителя Гослесагентства – нардеп

Андрей Ваврыш, Saga Development: Дружба с Богданом помешала моему бизнесу После смены власти в стране дела у известного киевского застройщика пошли вгору. Его фамилия стала чаще звучать в политических и деловых кругах, а количество проектов заметно возросло. Однако после смены главы Офиса президента эта влиятельность заметно ослабла. Или нет? (укр)

Стулья для IKEA из украинской бука: как незаконно вырубают карпатский лес Незаконные вырубки леса в украинских Карпатах не прекращаются. Британские исследователи выяснили, по каким "схемам" в обход законодательства уничтожаются украинские леса. Главное, что нужно знать из скандального расследования Earthsight. (укр)