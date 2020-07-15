Правительство назначило нового руководителя Гослесагентства – нардеп
Кабмин на заседании 15 июля назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузьовича.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Кузьович Василий Степанович стал главой Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов", - написал Гончаренко.
Ранее Юрий Болоховец работал директором ГП "Нежинское лесное хозяйство".
Напомним:
Кабинет министров уволил главу Госагентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого 2 июля. Его назначили на эту должность в декабре 2019 года.
Экономическая правда
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