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Антимонопольники разрешили Сильпо приобрести сеть Фуршет

Четверг, 18 февраля 2021, 14:03
 

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Сильпо-ФУД" (Fozzy Group) на покупку активов Фуршет Групп, которая ранее начала процедуру банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет отмечает, что проанализировал деятельность участников концентрации в пределах 21 города Украины, на которых их деятельность пересекается.

По результатам рассмотрения регулятор установил, что "совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%, а следовательно и предельных показателей, установленных статьей 12 Закона Украины" О защите экономической конкуренции".

Также было установлено, что задействованные товарные рынки в соответствующих территориальных границах являются достаточно высококонкурентным, а участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников задействованных региональных рынков.

В АМКУ добавили, что стороны отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, где концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции из-за значительной доли на рынке.

"Учитывая приведенное, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение", - заключают в Антимонопольном комитете.

Напомним:

Fozzy Group, владеющая более 700 торговых объектов в Украине, хочет выкупить активы Группы Фуршет - в январе была начата процедура ее банкротства.

Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года начал процедуру банкротства дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью "Фуршет".

Экономическая правда

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компании ритейл ТЭК

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