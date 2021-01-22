Суд відкрив справу про банкрутство компанії, яка володіє мережею "Фуршет"
Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року розпочав процедуру банкрутства дочірнього підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".
Про це повідомляє Retailers.ua.
Зазначається, що компанії-постачальники "Фуршету" 20 січня отримали лист, підписаний директором "Рітейл Центр" В'ячеславом Купченком, про те, що суд почав процедуру банкрутства компанії, в зв'язку з чим вводиться мораторій на виплати кредиторам і призначений розпорядник майна.
"Всі вимоги кредиторів повинні бути пред'явлені до 16 лютого 2021 року", - повідомляє видання, яке має у своєму розпорядженні копію листа.
"Процедура банкрутства ДП "Рітейл Центр" розпочата за позовом від фінансової компанії "Фінворк". У 2019 компанія "Моден Трейд" надала "Рітейл Центр" безпроцентну фінансову допомогу в розмірі 7,945 млн грн. Боржник повинен був повернути цю суму до 20 лютого 2020 року, але не зробив цього. Компанія "Фінворк" викупила цей борг у "Моден Трейд".
У кінці 2020 року "Рітейл Центр" заплатив "Фінворк" 100 тисяч гривень, і заявив, що виплатити решту суми - 7,845 млн грн - не може. "Фінворк" звернувся до суду, який прийняв рішення про початок процедури банкрутства "Рітейл Центр", - йдеться у повідомленні.
Retailers.ua зазначає, що у компанії "Рітейл Центр" не прокоментували ситуацію до виходу матеріалу, а телефони, вказані на сайті "Фуршету", не відповідають.
"Фінворк" - не єдина компанія, якій заборгував "Фуршет". В єдиному реєстрі судових рішень містяться десятки позовів від постачальників мережі.
Так, "Глобал Спірітс Європа" заявив про борг перед ним в 10,9 млн грн, "Немиринецький харчовий комбінат"- 6,87 млн грн, "Житомирський м'ясокомбінат" - 6,2 млн грн, "Катеринославхліб" - 5,5 млн грн, "Лакталіс Україна" - 2,5 млн грн, "Мейнпак" - 2,2 млн грн, "Маревен Фуд Європа" - 2,1 млн грн, "Хмельницький обласний пивзавод" - 1,5 млн грн та багато інших", - пише видання.
Повідомляється, що "Фуршет" - один із найстаріших продуктових рітейлерів України, перший супермаркет відкрили у 1998 році в Києві. До 2004 року "Фуршет" був найпопулярнішим супермаркетом в столиці.
Загальна сума заборгованості по кредитах "Фуршет" на початок 2014 року становила близько 160 млн доларів. На кінець 2017 року засновник мережі Ігор Баленко домовився про реструктуризацію, борг компанії скоротився в три рази, до 39 млн доларів.
На піку в 2011 році "Фуршет" налічував 108 магазинів. Станом на січень 2021 року їх залишилося 39.
Нагадаємо:
В останні роки Фуршет поступово скорочував свою мережу. В кінці 2016 року мережа налічувала 81 магазин, в кінці 2017 року - 75 супермаркетів, а в кінці 2018 року - 66 магазинів.
З 2013 по 2016 роки Фуршет сконцентрувався на переговорах зі своїми головними кредиторами - Приватбанком, Кредитпромбанком, Райффайзен Банку Аваль, ОТП банком і Укрсиббанком і ін. Сторонам вдалося досягти компромісу і знизити кредитний портфель на 78,8% - з 186,7 млн доларів до 39,6 млн доларів з урахуванням відсотків.
Невдалими виявилися спроби Фуршету розвивати бізнес у Молдові, а також відкривати преміальні магазини - Фуршет-Гурман.
Поки мережа вирішувала свої проблеми, частина покупців пішли до конкурентів - АТБ і Сільпо (компанія Fozzy Group).
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