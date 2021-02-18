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Fozzy Group хоче викупити активи Групи Фуршет - АМКУ

Четвер, 18 лютого 2021, 12:35
 

Fozzy Group, що володіє понад 700 торговельних об’єктів в Україні, хоче викупити активи Групи Фуршет - у січні була розпочата процедура її банкрутства.

Про це йдеться у порядку денному Антимонопольного комітету на 18 січня.

Так, ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" надіслало запит до Антимонопольного комітету щодо купівлі активів "Фуршету":

"Про  надання дозволу ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" на безпосереднє набуття контролю над активами – об’єктами нерухомості, обладнанням та товарними залишками, які у своїй сукупності забезпечують здійснення роздрібної торгівлі переважно споживчими товарами повсякденного попиту, і які знаходяться у Групи Фуршет на праві власності та на праві користування", - йдеться у матеріалах Комітету.

Fozzy Group - один із найбільших рітейлерів в Україні. Володіє, зокрема, мережами Сільпо, Fozzy, Фора, закладами ресторанного бізнесу, оператором доставки Justin тощо.

Нагадаємо:

Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року розпочав процедуру банкрутства дочірнього підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".

Економічна правда

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