Fozzy Group хоче викупити активи Групи Фуршет - АМКУ
Fozzy Group, що володіє понад 700 торговельних об’єктів в Україні, хоче викупити активи Групи Фуршет - у січні була розпочата процедура її банкрутства.
Про це йдеться у порядку денному Антимонопольного комітету на 18 січня.
Так, ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" надіслало запит до Антимонопольного комітету щодо купівлі активів "Фуршету":
"Про надання дозволу ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" на безпосереднє набуття контролю над активами – об’єктами нерухомості, обладнанням та товарними залишками, які у своїй сукупності забезпечують здійснення роздрібної торгівлі переважно споживчими товарами повсякденного попиту, і які знаходяться у Групи Фуршет на праві власності та на праві користування", - йдеться у матеріалах Комітету.
Fozzy Group - один із найбільших рітейлерів в Україні. Володіє, зокрема, мережами Сільпо, Fozzy, Фора, закладами ресторанного бізнесу, оператором доставки Justin тощо.
Нагадаємо:
Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року розпочав процедуру банкрутства дочірнього підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".
Економічна правда
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