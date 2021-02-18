"Нафтогаз" до 2025 года инвестирует 7 миллиардов долларов в разработку участков

Группа "Нафтогаз" хочет выделить более 20 млрд долларов в разработку нефтегазовых участков в Украине, из них 7 миллиардов - до 2025 года.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе по результатам презентации стратегии группы 18 февраля.

В компании ожидают, что разведка и разработка участков, на которые "Нафтогаз" получил лицензии в 2020 году, увеличит оценочный добывающий потенциал Группы в случае успешного проведения геологоразведочных работ в 5 раз - до 600 млрд куб. метров.

"Для полноценной реализации этого потенциала Нафтогаз должен инвестировать 20-25 млрд долл. США, из которых около 7 млрд долл. США - в течение первых 5 лет (до 2025 года) ", - сообщают в группе.

В "Нафтогазе" рассказали, что будут привлекать партнеров в случае успешного завершения поисково-разведочных работ:

"Для финансирования амбициозных проектов Нафтогаз планирует использовать модель долевого участия. Она предусматривает, что Группа Нафтогаз проводит поисково-разведочные работы самостоятельно, а в случае успеха первого этапа привлекает партнера для участия в финансировании разработки и распределения рисков".

За пять лет в компании хотят остановить уменьшение запасов и достичь коэффициента замещения на уровне 100% к 2025 году.

Также в планах НАК выйти на европейский рынок и начать торговлю форвардными физическими и финансовыми продуктами.

Напомним:

НАК "Нафтогаз" получил 20 специальных разрешений на пользование недрами Скифского месторождения и месторождения Дельфин на 30 лет.

18 декабря НАК "Нафтогаз" и НАК "Надра Украины" подписали необходимые договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская".

Экономическая правда