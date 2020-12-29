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Венедіктова затягує підписання підозр по справі Приватбанку – джерела

Вівторок, 29 грудня 2020, 13:30
 

Національне антикорупційне бюро передало підозри по справі Приватбанку на погодження особисто Генеральному прокурору. Вже два тижні поспіль від Ірини Венедіктової немає відповіді.

Про це повідомили джерела ЕП в НАБУ.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

4 березня Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

1 травня Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.

У грудні Ситник заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський через підконтрольних йому нардепів намагається вплинути на розслідування справи Приватбанку.

Економічна правда

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Приватбанк Генпрокуратура НАБУ Коломойський

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