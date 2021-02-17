"Укрэксимбанк" выдал первые кредиты по портфельным гарантиям

Государственный "Укрэксимбанк" начал кредитование бизнеса с привлечением госгарантий на портфельной основе.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Первыми реализованными проектами стали кредиты на пополнение оборотных средств обществам "ЮВК Групп" и "Эльбор-М" из города Днепра, которые занимаются оптовой торговлей химическими продуктами", - говорится в сообщении.

"Сфера деятельности компаний - оптовые поставки сертифицированной импортной химической продукции высокого эксплуатационного качества широкому кругу производственных предприятий Украины, которые работают в области строительства, медицины и индустрии потребительских товаров.

Для расширения их трейдерских возможностей Укрэксимбанком установлены возобновляемые кредитные линии сроком на 2 года с общим объемом почти 30 миллионов гривень", - заявила заместитель управляющего филиалом "Укрэксимбанка" в Днепре Светлана Фицько.

В рамках программы правительства по предоставлению государственных гарантий на портфельной основе "Укрэксимбанк" действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

Напомним:

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда