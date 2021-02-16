Заседание суда по апелляции по национализации Приватбанка перенесли на март

Шестой апелляционный админсуд 16 февраля перенес на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда, который признал национализацию банка незаконной.

Об этом сообщил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидев, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд отложил рассмотрение дела в связи с тем, что ему необходимо истребовать официальную информацию от Конституционного суда о том, происходит ли пересмотр конституционности "банковского" закона и на каких основаниях он совершается", - пояснил Пожидаев.

По его словам, необходимость останавливать производство отсутствует, поскольку признание банковского закона конституционным или нет не повлияет на рассмотрение данного дела.

Напоминаем:

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Как сообщало ZN.UA, ОАСК считает решение НБУ о национализации банка незаконным, так как отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации ненадлежащим образом оформлен.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

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