В УЗ обещают до конца года представить новое приложение для покупки е-билетов

В "Укрзализныци" заявили, что работают над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда - обещают, что оно станет доступным уже в этом году.

Об этом заявил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник, передает пресс-служба компании.

"Мы стремимся максимально диджитализировать все сервисы для наших клиентов. Сейчас выполняем работы по разработке нового приложения для покупки билетов. С его помощью можно будет удобно заказать через персональный гаджет билеты на поезд и сопутствующие услуги, перечень которых будем расширять", - сказал Резник.

Отмечается, что кроме обычных билетов, с помощью приложения можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров.

"Новое приложение будет доступно для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iOS. Кроме того, компания планирует заменить дорогие устройства, которые сейчас используются для контроля и валидации электронных билетов, на обычные смартфоны", - говорится в сообщении.

"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах.

Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующий мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном их использовании", - добавил Резник.

Сообщается, что с начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это 74% от общего объема реализованных проездных документов.

Напомним:

В январе "Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

С 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, которая позволяет покупать до 4 билетов одновременно.

В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.

Экономическая правда