Витренко поддерживает объединение "Центрэнерго" с госшахтами и его приватизацию

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных шахт с ее дальнейшей приватизацией.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфкс-Украина".

"Я вижу преимущества вертикальной интеграции. Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной, были определенные синергии", - отметил Витренко.

По его словам, текущая убыточная деятельность "Центрэнерго", которое вынуждено сжигать газ для выработки электроэнергии на фоне морозов и низких запасов угля, не должна влиять на финансовую привлекательность компании как объекта приватизации.

"Цена приватизации определяется относительно будущих прибылей, а не историческими доходами. Это (текущая деятельность - ред.) просто повлияет на финансовый результат в этом году, но приватизация - это всегда о будущем, а не о прошлом", - добавил он.

Напомним:

ПАО "Центрэнерго" обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, поскольку считает ситуацию со значительным использованием природного газа "форс-мажором".

Кабмин в начале октября 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Акционерное общество с участием "Центрэнерго" и госшахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.