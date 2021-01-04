В Минэнерго рассказали, когда могут создать компанию на базе "Центрэнерго" и госшахт
Акционерное общество с участием "Центрэнерго" и госшахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.
"Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт его созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с "Центрэнерго" , - рассказал замминистра.
По словам Немчинова, в рамках аудита, которое Минэнерго осуществляет совместно с Фондом госимущества и "Центрэнерго", уже получена почти вся информация, необходимая для аудита по экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.
"До 10-го января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс", - пояснил он.
По его словам, ЦИК "Добропольеуголь" рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с "Центрэнерго".
При этом замминистра подчеркнул, что окончательное решение будут принимать по результатам аудита.
Напомним:
Кабмин в начале октября 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".
Согласно плану, Фонд госимущества и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны осуществить инвентаризацию и аудит шахт, определить перечень из эффективной годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г", имущество которых может быть внесено в новое АО.
Немчинов ранее заявлял, что министерство ожидает первых результатов аудита деятельности угледобывающих предприятий до марта 2021 года.
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