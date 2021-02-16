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УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Черновцы

Вторник, 16 февраля 2021, 14:05
 

Со следующей недели "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Отмечается, что поезд №249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15.

В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Напомним:

В январе "Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

С 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, которая позволяет покупать до 4 билетов одновременно.

В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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