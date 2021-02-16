"Нафтогаз" начал переговоры о разделении активов "Укрнафты" - Коболев

"Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" о разделении активов компании.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в комментарии Интерфакс-Украина.

"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о дальнейших шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", - сказал Коболев.

Ранее он заявлял, что без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предусматривает утверждена в октябре 2020 году политика собственности "Нафтогаза".

Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" относительно разделения активов должен состояться 25 февраля в режиме видеоконференции, на него будут приглашены председатель правления "Укрнафты" Олег Геза и директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" как акционер более 50% акций "Укрнафты" поручил наблюдательному совету компании провести изучение и предварительное рассмотрение разделения активов "Укрнафты" между НАК и миноритарными акционерами.

Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, принадлежащих группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 год сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которые миноритарии "Укрнафты" требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов миноритарии требуют в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые являются следствием Энергетической хартии.

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине увеличились до 5,439 миллиарда долларов.

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", бюджетом и "Укрнафтой" более чем 40 млрд грн, которые провели в декабре.

В декабре 2020 года глава Минюста Денис Малюська заявлял, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в феврале 2021 года может вынести окончательное решение по иску.



