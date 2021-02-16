Курс валют на 16 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,81 - 27,83 гривни;
Евро - 33,78 - 33,79 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,74 - 28,96 гривни. Евро покупают по 33,46 гривни, продают по 33,89 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 27,91 гривни, евро - 33,63 - 33,73 гривни.
Напоминаем:
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.
Экономическая правда
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