Гривня різко послабилась до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 27,97 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,93 грн (на 15 лютого – 33,68 гривні).

Нагадуємо:

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

Економічна правда