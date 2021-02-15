Курс валют на 15 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,00 - 28,02 гривні;

Євро – 33,97 - 34,00 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85 - 28,08 гривні. Євро купують по 33,55 гривні, продають по 33,99 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,95 - 28,02 гривні, євро - 33,70 - 33,79 гривні.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до євро на 15 лютого встановився на рівні 33,68 грн (на 12 лютого – 33,81 гривні).

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

Економічна правда