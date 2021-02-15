"Слуги" обсудят сбор подписей за отставку Уруского – нардеп

Фракция "Слуга народа" во время своего заседания 15 февраля планирует рассмотреть ситуацию со сбором подписей за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Кадровые вопросы могут быть одними из тех, которые мы обсудим на заседании фракции. Пока официально, согласно программе, без указания конкретных фамилий. Но однозначно, нам нужно обсудить ситуацию относительно вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского", - рассказала Кравчук.

По ее словам, в составе фракции есть парламентарии, которые недовольны деятельностью Уруского и собирают подписи за его отставку, но в то же время есть и те, кто поддерживает министра.

Кравчук также отметила, что вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас имеет поддержку президента и правительства.

"Поэтому, прежде чем выходить с этим вопросом в публичную плоскость, нужно это обсудить внутри команды, если есть какие-то замечания, то их озвучить", - добавила она.

Относительно возможности назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики Кравчук не смогла подтвердить, что на заседании 15 февраля фракция будет принимать решение по этому вопросу.

"Я не могу подтвердить, что мы будем выдвигать его сегодня и снова собирать подписи за это кадровое решение, обсудим.

Я так понимаю, что на этой неделе все-таки мы точно должны принять правку и законопроект о государственной службе, что позволит исполняющему обязанности по крайней мере подписывать приказы по министерству, чтобы не была заблокирована, в частности, выплата зарплат. Я так понимаю, что в профильном комитете была принята правка о 60 днях, то есть в течение 60 дней исполняющий обязанности может ставить подпись под документами министерства и голосовать на заседаниях Кабмина", - пояснила она.

Напомним:

Фракция партии "Слуга народа" на своем заседании 15 февраля обсудит законопроекты о растаможке авто, урегулировании оборота оружия и кадровые вопросы.

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

В июле 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.