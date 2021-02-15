"Нафтогаз" будет сотрудничать с румынской компанией в добыче газа в Украине

"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom подписали меморандум о сотрудничестве в части разведки и добычи газа в Украине, в частности - на шельфе Черного моря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Так, компании будут работать над анализом возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

В "Нафтогазе" напомнили, что OMV Petrom открыла перспективное месторождение "Нептун" (Neptun Deep, 50% в котором владеет Exxon) на шельфе Черного моря в Румынии.

"OMV Petrom имеет знания и технологии в сфере бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины", - сказал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер .

Он добавил, что "мы видим большой потенциал совместной работы на этих участках и надеемся осуществить определенные шаги по налаживанию сотрудничества в ближайшем будущем". В группе отметили, что привлечение опытных международных партнеров для совместных инвестиций является частью стратегии "Нафтогаза".

"Наша стратегия заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логическим шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку страна имеет едва ли не наибольший потенциал добычи природного газа в Европе", - рассказали в OMV Petrom.

Напомним:

Ранее НАК "Нафтогаз" получил 20 специальных разрешений на пользование недрами Скифского месторождения и месторождения Дельфин на 30 лет.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что при освоении черноморского шельфа нужно минимизировать риски, связанные присутствием Черноморского флота Российской Федерации.

Экономическая правда