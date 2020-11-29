Нафтогаз: для початку освоєння чорноморського шельфу потрібно мінімізувати ризики пов'язані з флотом РФ

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що при освоєнні чорноморського шельфу потрібно мінімізувати ризики, пов'язані присутністю Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це на онлайн-брифінгу "П'ять років газової незалежності" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Перший крок, який ми плануємо зробити після документального оформлення рішення уряду в рамках розробки Чорноморського шельфу, це його вивчення.

Це буде залежати від фактора Російського морського флоту, який присутній в Чорному морі і який нам активно заважав до цього здійснювати будь-які дії. Потрібно врахувати цей аспект ризику і знайти шлях для його мінімізації", - сказав Коболєв.

За його словами якщо Нафтогаз продемонструє здатність працювати в цьому регіоні і здатність робити розвідку, а також буде відсутній аспект військової агресії, тоді можна очікувати на появу міжнародних компаній.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів дозволив передати НАК "Нафтогаз України" спецдозвіл на видобуток газу на шельфі України строком на 30 років без проведення аукціону.