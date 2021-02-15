"Доступная ипотека" под 7%: Кабмин упростил критерии для заемщиков

Кабмин принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми упрощаются критерии для заемщиков.

Соответствующее решение приняли 15 февраля, передает пресс-служба Минфина.

"Прежде всего принятым постановлением предусмотрено исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

А именно: теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отменили требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных домов.

"Решением правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан.

Также постановлением внесены ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуску доступной ипотеки", - заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Согласно внесенным Кабмином изменениям, на получение господдержки в сфере ипотечного кредитования смогут рассчитывать любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров по финансированию (инвестирования) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.

Также увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Напомним:

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда