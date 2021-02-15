В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть – НБУ

По итогам 2020 года украинские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн - это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает НБУ со ссылкой на результаты опросов банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года

Отмечается, что в декабре 2020 года банки выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 521 млн грн.

"Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год заключили пять банков.

Также в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 тыс грн, то в 2020 году - 663 тыс грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс грн, вторичной - 660 тыс грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования.

"Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач.

В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков, в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабре 2019 года - 20,6%), на первичном - 16,9% (в декабре 2019 года - 21,5%). В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключены с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году - более 70% новой ипотеки)", - добавили в НБУ.

В региональном разрезе наибольше ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве - 1,5 тыс договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключено в Киевской области - 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской области - 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8% от общей суммы), во Львовской области - 345 договоров на общую сумму 240 млн грн и в Днепропетровской области - 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.

Напомним:

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда