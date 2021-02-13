ПФ за январь профинансировал пенсии на почти 22 миллиарда

Пенсионным фондом обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 миллиарда.

Об этом сообщается на сайте ПФ.

"12 февраля 2021 Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий февраля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 3,2 млрд

Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 млрд", - говорится в сообщении.

Выплата пенсий будет проводится в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напоминаем:

Пенсионный фонд в январе 2021 получил доходов на 36,6 миллиарда, при этом сборы от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана.

В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен.

Правительство 18 ноября одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях работников. Пока что это будет касаться лиц моложе 35 лет.

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