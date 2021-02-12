Минэкономики прогнозирует более 7% роста экономики во втором квартале

Минэкономики улучшило ожидания по ВВП страны в 2020 году и прогнозирует более 7% роста экономики во втором квартале 2021 года.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отмечают, что среди прочего на улучшение состояния экономики повлияло расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", выплата пособия по временной нетрудоспособности и смягчение карантина внутри страны. В то же время, добавили в Минэкономики, динамика восстановления неравномерная среди отраслей.

По итогам 2020 года, ведомство оценивает сокращение ВВП на 4,2% против озвученных ранее 4,8%.

В первом квартале 2021 года прогноз ВВП остается на уровне падения около 2,5-3%. Это связано, в частности, с последствиями введенного в январе локдауна. Однако господдержка экономики и гибкость отраслей, вместе с началом вакцинации, спровоцируют рост экономики во втором квартале.

Так, экономика во втором квартале прогнозируемо вырастет более чем на 7%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.

Экономическая правда