Регулятор выкупил 110 миллионов долларов на межбанке на этой неделе
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Регулятор в этот период не совершал операций по продаже валюты.
Из 110 млн долларов, 40 млн долларов Нацбанк приобрел по принципу выбора наилучшей цены, еще 70 млн долларов - по единому курсу.
Напомним:
Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.
Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.
В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
В течение 11 -16 января Нацбанк выкупил на рынке 20 млн долларов.
Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua