"Гарпок" выплатил еще 2 миллиарда за "зелеными" долгами

ГП "Гарантированный покупатель" заплатил еще 2,23 миллиарда гривень по долгам 2020 года перед производителями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Гарпока.

Платеж в 2,23 миллиарда гривен для "зеленых" "обеспечил 100-процентный расчет за электроэнергию марта, также повышен уровень оплаты товарной продукции апреля - с 5 до 21%", - добавляют в госпредприятии.

Также "Гарпок" оплатил 2,23 млрд грн в пользу ГП "НАЭК "Энергоатом" за электрическую энергию для обеспечения потребностей бытовых потребителей. "Таким образом предприятие полностью рассчиталось за атомную электроэнергию февраля и в частично оплатило товарную продукцию апреля", - отмечает "Гарпок".

Так, 12 февраля предприятие уплатило 4,46 млрд грн за продукцию 2020 года.

Выплаты осуществляются благодаря средствам, полученным от "Укрэнерго" "в погашение задолженности за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, и распределены в соответствии с долей соответствующих специальных обязанностей в стоимости этой услуги".

Напомним:

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 млн гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики. Еще 0,9 млрд перечислили в пользу "Энергоатома".

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривень для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 года Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Экономическая правда