НБУ не поддерживает снижение ставки межбанковской комиссии по платежам

В Нацбанке не поддерживают идею ограничения ставки интерчейндж (ставки межбанковской комиссии), ведь именно она позволяет банкам предлагать клиентам такие услуги как кэшбек или кредитный лимит.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в интервью Liga.net.

В октябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект по снижению ставки интерчейндж с более 1% до 0,3-0,2%. В Национальном банке считают, что ограничивать законодательно сбор не нужно: "Наша позиция - не нужно регулировать то, что само может регулироваться", - рассказал Шабан.

По его словам, изготовление платежной карты с чипом стоит около 50 грн, за что в настоящее время платит банк. "Будут ли готовы банки-эмитенты с ограниченным интерченджем отдавать карту бесплатно? Не думаю", - комментирует ситуацию заместитель НБУ.

Он отметил, что благодаря ставке интерчейнджа в Украине спонсируются такие услуги как кэшбек, льготный кредитный период по карточкам. В то же время, в случае уменьшения ставки, кредитные лимиты сократятся, а банки не будут предоставлять этих услуг.

Напомним:

Ранее сообщалось, что снижение ставки взаимообменного сбора (интерчейндж) вызовет падение безналичной экономики, ведь является основным источником прибыли банков в розничной торговле.

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