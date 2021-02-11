Марченко о работе нового главы таможни: Пока рано давать оценки

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в январе плановые показатели таможни были выполнены, по его словам, пока рано давать оценки новому главе Гостаможслужбы.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН", передает пресс-служба министерства.

"Мы довольны результатами работы налоговой за прошлый год - были перевыполнены плановые показатели почти на 50 млрд гривен. И это учитывая падение экономической динамики. За счет детенизации и борьбы со "скрутками" налоговой службе удалось справиться с поставленной задачей.

С таможней ситуация сложнее. Там происходили кадровые ротации. Наше недовольство работой ее руководства было связано с тем, что не были полностью выполнены требования по выполнению и даже перевыполнению бюджетных показателей. И при этом есть требования осуществлять реформирование, ведь таможня является высоко сенситивным к коррупции органом. В частности речь идет об искоренении контрабанды. Не собираюсь прикрывать эти негативные факторы и говорить, что там все хорошо", - сказал министр.

"Есть достаточно объективный показатель таможни - соотношение товарооборота, которое заходит на территорию страны, и поступлений от таможни. Были периоды, когда мы выходили на хорошие показатели работы. Но они были нестабильными.

Это свидетельствовало, что там нужны перемены. И мы их делали. Несмотря на то, что политически это было довольно трудно. Но факты есть факты, здесь надо смотреть только на результат - либо он есть, либо его нет", - добавил он.

При этом, Марченко заявил, что пока рано давать оценки работы нового главы таможни Павла Рябикина.

"Пока рано давать оценки. В январе плановые показатели были выполнены. Посмотрим, как будет в феврале, марте. Все в их руках", - сказал министр.

Напомним:

Новый глава Гостаможслужбы Павел Рябикин сейчас формирует руководство на уровне региональных таможен, вскоре там будут кадровые изменения, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства, на которой заявил, что "нужно ускорить реформирование Таможни".

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.