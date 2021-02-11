Минфин ожидает получить все 700 миллионов от Всемирного банка после принятия "аграрных" законов
Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 миллионов долларов.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью УНИАН, сообщает пресс-служба ведомства.
Кредит, о котором идет речь, предоставлен в рамках займа на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL). Всемирный банк принял решение о первом транше на сумму 350 млн долларов для Украины в июне прошлого года.
Глава ведомства рассказал об условиях получения остальных кредита ВБ:
"На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу - это staff-level agreement с МВФ. А для второго транша - принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально".
Вероятно, речь идет о двух законопроектах, №2194 и №2195, что дерегулируют земельные отношения и внедряют электронные аукционы продажи земли - пока что они ожидают второго чтения в Раде.
Марченко добавил, что Верховная Рада будет заседать через неделю, а потому "есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 млн долларов - два транша Всемирного банка".
Он отметил, что сотрудничество с МВФ определяет получения дальнейшей кредитной помощи со стороны Всемирного банка, Еврокомиссии, а также влияет на более лояльное отношение к Украине. "Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, - снизит долговые риски страны".
Относительно ожидаемого транша от МВФ Марченко отметил, что программа "Stand-by" подходит к концу в декабре этого года. Соответственно, в правительстве планируют получить средства от Фонда до конца 2021 года. Также глава ведомства добавил, что "подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 млн евро)".
Напомним:
В июне 2020 году мировой банк принял решение предоставить Украине 350 млн долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления в поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.
Чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.
Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.
В Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша на сумму 600 млн евро.
Экономическая правда
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