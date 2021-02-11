Неполный 2020 год "Энергоатом" завершил с чистым убытком 5,3 миллиарда – StateWatch

За три квартала 2020 года Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 5,3 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

"На сегодня для компании сложилась довольно критическая ситуация в связи со значительным наращиванием дебиторской задолженности основных покупателей, в том числе ГП "Гарантированный покупатель" (реализация электрической энергии на выполнение специальных обязанностей), НЭК "Укрэнерго" (реализация электрической энергии с целью урегулирования небалансов и на балансирующем рынке), при отсутствии эффективных механизмов решения вопроса погашения задолженности", – говорится в объяснении "Энергоатома" к собственному финотчету.

Стоит отметить тенденцию к сокращению персонала. По итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных сотрудников на "Энергоатоме" составляла 33 589 человек, что на 581 человека меньше аналогичного периода 2019 года.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции. До этого обязанности президента компании выполнял бывший глава Ровенской АЭС Павел Павлишин.

В октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома" Котина из-за коррупционного нарушения. О результатах такой проверки правительство не сообщало.

10 февраля НАБУ начало обыски на "Энергоатоме" из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года, о чем сообщили в САП. Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки государственной компании в пользу компаний Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

На дополнительный запрос StateWatch в Министерство энергетики, которое контролирует "Энергоатом", об общем финансовом результате госкомпании за полный прошлый год, там ответили, что такая информация будет доступна только в конце февраля.

На вопрос, какие меры приняли в министерстве, чтобы ликвидировать убыточность "Энергоатома", не ответили.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп Андрей Деркач и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров получили контроль над "Энергоатомом".

Напоминаем:

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" создана в октябре 1996 года.

Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

Украина занимает восьмое место в мире по показателю установленной мощности АЭС.

Экономическая правда