Деркач и Татаров получили контроль над "Энергоатомом" – Лерос

Андрей Деркач

Народный депутат Андрей Деркач и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров контролируют государственного энергетического монополиста "Энергоатом".

Об этом заявил народный депутат Гео Лерос на своем Youtube-канале.

Ссылаясь на заявление народного депутата Владимира Арьева, Лерос заявил, что передача контроля над госкомпанией Деркачу является "платой президента Владимира Зеленского за публикацию" так называемых "пленок Байдена".

Как сообщает Лерос, Татаров "рейдернул" активы компании "Укрбуд" у бывшего владельца Максима Микитася. "Укрбуд" осуществляет строительство хранилища отработанного ядерного топлива.

"Татаров завел на "Энергоатом" Сергея Россоху, который был главным следственным Закарпатской области времен президентства Виктора Януковича. Россоха назначен на должность директора физической защиты и специальной безопасности "Энергоатома", чтобы дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии", - заявил Лерос.

По словам нардепа, новый директор решил "распилить" 420 миллионов гривен на завершение строительства хранилища в обход тендера, хотя до этого все закупки проводились на Prozorro.

Экономическая правда