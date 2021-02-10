В 2020 году в Украину импортировали легковых авто из США на 600 миллионов долларов

В 2020 году в Украине импортировали легковых авто на 3,5 млрд долларов, из них происхождением из США - на 664 млн долларов.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе в ответ на запрос ЭП.

Общий вес нетто импортируемых в 2020 году легковых автомобилей - 734 тыс тонн, вес импортируемых из США - 124 тыс тонн.

Для сравнения, в 2019 году в Украину импортировали авто на 3,6 млрд долларов (вес нетто - 821 тыс тонн), из них происхождением из США - на 522 млн долларов (вес нетто - 84 тыс тонн).

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Экономическая правда