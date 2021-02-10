Суд снова наложил арест на Дом Профсоюзов и другое имущество Федерации

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов и другим субъектам хозяйствования.

Об этом свидетельствует решение суда, которое обнародовано в судебном реестре 26 января.

В решении суда говорится, что прокурор обратился к следственному судье суда с ходатайством о наложении ареста на имущество.

Ходатаство об аресте имущества обосновали тем, что "... Первым отделом организации процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами центрального аппарата Нацполиции Офиса Генпрокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 12020000000000878 от 14.09.2020, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины "(присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Судья Пидпалый В.В. удовлетворил ходатайство прокурора Манжилея.

Среди имущества, на которое наложили арест, - нежилые помещения в Киеве (владелец - Федерация профсоюзов), здания и сооружения в Ужгороде (в собственности ООО "Закарпатековторсировина"), Дом Профсоюзов в Киеве на Майдане Независимости, 2 в Киеве (одна группа нежилых помещений придналежит Федерации профсоюзов, другая - ООО "МАЙДАН ПЛАЗА").

Также среди арестованного имущества:

гостинично-оздоровительный комплекс в Трускавце (владелец - ООО "ЗОЛОТАЯ КОРОНА Хотелс"),

здание санатория им. Горького в Одессе (владелец - частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница"),

санаторий "Солнечное Закарпатье" (владелец - Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".

Кроме этого, арест наложен на учебную-спортивную базу "Святошин" общей площадью 5803,9 кв.м. (владелец - Федерация профсоюзов).

В общем решению суда арестованы 29 объектов.

"Постановление об аресте имущества выполняется немедленно.

Постановление о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевском апеелляционном суде в течение 5 дней со дня получения его копии. Арест может быть отменен в соответствии со ст. 174 УПК Украины", - говорится в постановлении суда.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В перечне арестованных объектов находятся, в частности:

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике,другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, 2 в Киеве из-за долгов Федерации профсоюзов в размере 160 миллионов гривень перед ипотекодержателем.

Апелляционный суд 23 декабря снял арест с Дома Профсоюзов, Октябрьского дворца и других объектов недвижимости Федерации профсоюзов.

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