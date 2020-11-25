Дом Профсоюзов, "Октябрьский Дворец", санаторий в Конча-Заспе: Суд арестовал ряд недвижимости

Суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Об этом говорится в четырех постановлениях Печерского районного суда города Киева, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

"Досудебным расследованием установлено, что ... должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.

Суд решил арестовать имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия, а также запретить распоряжение этим имуществом.

В перечне арестованных объектов находятся, в частности:

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости; Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец); ресторанный комплекс на Трухановом острове; здание на Контрактовой площади, 10; учебно-спортивная база "Святошин"; санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе; санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике; другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Экономическая правда