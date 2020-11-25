Дом Профсоюзов, "Октябрьский Дворец", санаторий в Конча-Заспе: Суд арестовал ряд недвижимости
Суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.
Об этом говорится в четырех постановлениях Печерского районного суда города Киева, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.
Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
"Досудебным расследованием установлено, что ... должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.
Суд решил арестовать имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия, а также запретить распоряжение этим имуществом.
В перечне арестованных объектов находятся, в частности:
Дом Профсоюзов на Майдане Независимости;
Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец);
ресторанный комплекс на Трухановом острове;
здание на Контрактовой площади, 10;
учебно-спортивная база "Святошин";
санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе;
санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике;
другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.
Экономическая правда
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