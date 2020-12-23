Суд снял арест с Дома Профсоюзов и другого имущества Федерации

Апелляционный суд 23 декабря снял арест с Дома Профсоюзов, Октябрьского дворца и других объектов недвижимости Федерации профсоюзов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации в Facebook.

"С более 16 объектов, принадлежащих профсоюзам, сегодня снят арест. Апелляционный суд в полном объеме удовлетворил жалобы Федерации профсоюзов Украины и ЧАО "Укрпрофздравница".

Дом Профсоюзов, Октябрьский дворец, гостиницы и санатории функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В перечне арестованных объектов находятся, в частности:

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике,другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, 2 в Киеве из-за долгов Федерации профсоюзов в размере 160 миллионов гривень перед ипотекодержателем.

Экономическая правда