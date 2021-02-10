На программу "5-7-9%" и поддержку ипотечных кредитов есть 2 млрд грн, по расчетам Минфина, на стимулирование рынка ипотеки в этом году нужно будет из этой суммы 300 млн грн.

Об этом во время VII Legal Banking Forum заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает FinClub.

"У нас есть 2 млрд грн на программу "5-7-9%" и поддержку ипотечных кредитов. По нашим расчетам, на стимулирование рынка ипотеки в этом году нам нужно будет из этих 2 млрд грн где-то 300 млн грн", - сказал заместитель министра.

Напомним:

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.