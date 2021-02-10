В НБУ хотят увеличить долю ипотеки до 2% к 2024 году - Шевченко

В Национальном банке ставят цель увеличить долю ипотеки в ВВП Украины с 0,7% в настоящее время до 2% до 2024 года.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил во время VII Legal Banking Forum, сообщает пресс-служба НБУ.

Он рассказал, что прогнозы по экономическому росту на 2021-2022 годы составляют 4,2% и 3,8% соответственно. В то же время, восстановление экономики "будет зависеть от работы банковского сектора и кредитной активности банков, особенно в направлении ипотечного кредитования".

По словам Шевченко, в прошлом году объемы ипотеки выросли на 11,5%. "Однако такой рост происходит с низкой базы, ведь объем ипотеки к ВВП Украины является крайне низким и составил около 0,7%", - пояснил глава НБУ.

Он сравнил украинские показатели с другими странами, где доля ипотечных кредитов в ВВП составляет от 5% в Турции до 25% в Чехии.

"Наша ближайшая цель - увеличить долю ипотеки с текущих 0,7% до 2% ВВП к 2024 году", - подчеркнул Шевченко. Для достижения этой цели НБУ хочет прежде всего повышать уровень кредитования первичного рынка недвижимости.

Так, НБУ совместно с Минрегионом, Минюстом и депутатами работают над новым законом, который "ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости, создаст прозрачный механизм продажи имущественных прав, усилит надзор за рынком новостроек".

Напомним:

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда