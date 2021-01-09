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Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 выдано займов на более 900 миллионов

Суббота, 9 января 2021, 16:26
 

За первую неделю 2021 было выдано кредитных займов по программе "5-7-9" на сумму более 900 миллионов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Премьер-министр также отметил, что в 2021 году дешевые деньги для МСБ станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

За последнюю неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 294 кредита на сумму 679,6 млн грн, всего с начала действия программы - 7158 займов на общую сумму в 16,5 млрд грн.

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