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"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 16,5 мільярдів

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:40
 

За останній тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 294 кредити на суму 679,6 млн грн, загалом з початку дії програми - 7 158 позик на загальну суму в 16,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 16,5 млрд грн 10,633 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик.

"3,150 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,758 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 144 мільйонів гривень від загальної суми  укладених за останній тиждень угод становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

162 мільйони гривень - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 373,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Раніше обсяги позик у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" сягнули 15,9 мільярдів.

Економічна правда

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кредити банки

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