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Правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки бизнеса

Вторник, 29 декабря 2020, 15:35
 

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Так, расширили категории бизнеса, которым может предоставляться кредит по программе, а условия займа либерализовали.

Теперь в программу внесены следующие изменения:

  • программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро;
  • срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов)
  • смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, численности персонала - до 50% (по состоянию на 1 марта 2020 года);
  • для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31.03.2021.
  • регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Напомним:

За последнюю неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 294 кредита на сумму 679,6 млн грн, всего с начала действия программы - 7158 займов на общую сумму в 16,5 млрд грн.

Экономическая правда

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