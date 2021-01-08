Цены на нефть установились на уровне начала 2020 года

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Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на фьючерсы нефти Brent установились на уровне 55,27 долларов, что последний раз наблюдалось в феврале прошлого года. Нефть WTI впервые с января 2020 года стоит 51,57 долларов.

Так, 5 января Саудовская Аравия решила ограничить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день до около 8 миллионов баррелей в феврале и марте. В то же время на оптимизм на рынке влияет увеличение поддержки демократов в США, которые продвигают выделение дополнительной финансовой помощи в связи с пандемией.

Оптимизм и в дальнейшем сдерживается рисками пандемии, ведь количество случаев в мире продолжает расти: в Европе это провоцирует новые карантинные ограничения, Китай также ввел в локдаун город с населением в 11 миллионов рядом со столицей.

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Напомним:

По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.

Экономическая правда